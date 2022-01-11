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«Бомбическая»: Светлана Ходченкова показала совершенную фигуру у пилона

Юлия Курганова

Общество
«Бомбическая»: Светлана Ходченкова показала совершенную фигуру у пилона
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Светлана Ходченкова в первый рабочий день этого года в своем микроблоге опубликовала мотивирующее фото для тех, кто переедал в праздники. На снимке знаменитость продемонстрировала стройную и подсушенную фигуру.

Ходченкова дала понять, что и во время каникул не пропускала занятий, танцевала на пилоне. А этот вид спорта и искусства требует напряжения и больших энергозатрат.

На фото звезда предстала в асимметричном кроп-топе с одним рукавом и легинсах с разрезами.

Пользователи восхитились внешностью актрисы и засыпали ее комплиментами.

«Какая же вы восхитительная»; «Прекрасная девушка!»; «Бесконечно восхищаете»; «Бомбическая», — оставили комментарии под постом фолловеры.

До этого Ходченкова в купальнике восхитила поклонников. Актриса театра и кино отдыхала на Мальдивских островах. Она часто делится фото и видео из отпуска с поклонниками. В микроблоге в Instagram звезда разместила новый ролик, смонтированный так, будто она стала героиней бульварной прессы.

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