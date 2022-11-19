Самолет с 53 собаками на борту упал в США

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Самолет, который перевозил 53 собаки в приют, во вторник, 15 ноября, упал на поле для гольфа в американском штате Висконсин. В результате катастрофы все члены экипажа и животные выжили. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание The Washington Post

Генеральный менеджер гольф-клуба рассказал, что около 09:00 несколько его сотрудников стали свидетелями того, как самолет пролетел между деревьями и совершил жесткую посадку на поле для гольфа.

Уточняется, что все питомцы и члены экипажа выжили, но некоторые из них получили незначительные травмы.

В среду, 16 ноября, началась кампания по поиску дома для спасенных животных, по меньшей мере одному питомцу уже нашли новых хозяев.

Информация о причинах аварии не приводится.

13 ноября сообщалось, что два летательных аппарата столкнулись во время авиашоу в американском штате Техас. По предварительной информации, в результате столкновения самолетов никто из находившихся в воздушных суднах не выжил.