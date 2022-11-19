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Юрист Оржония рассказал, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году

Юлия Курганова
Общество
Юрист Оржония рассказал, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у граждан появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах. Об этом сообщил член Ассоциации юристов РФ Коба Оржония.

Он отметил, что регламент вступил в силу еще осенью, но перерасчет будет осуществляться в новом году. По словам специалиста, новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

— Такой подход позволит существенно уменьшить сумму платежей, осуществляемых жильцами, — сказал юрист агентству «Прайм».

Например, если раньше жильцы платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды, то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика, подчеркнул Оржония.

По его словам, по новым правилам, перерасчет сумм платежей за ЖКХ будет происходить по окончании календарного года, когда раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья.

Столичные власти приняли пакет документов об индексации стоимости коммунальных услуг с 1 декабря, а также об изменении тарифов на московский транспорт с 2 января 2023 года. Так, общий рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9 процентов, что почти на 5 процентов ниже уровня прогнозируемой инфляции.

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