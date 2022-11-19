Экономист Долгова раскрыла, что точно подорожает после Нового года

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С 1 января в России увеличатся акцизы на некоторые товары, соответственно вырастет и их цена. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что это коснется продукцию с содержанием спирта более 1,5 процента (шампанское, вино, пиво, парфюмерия), табачную продукцию, легковые машины и мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Последнее поспособствует и увеличению цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом, добавила специалист.

Также, по ее словам, не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и рост стоимости кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах.

— Если примут закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут, — рассказала Долгова в интервью агентству «Прайм».

Она напомнила, что с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах почти всех товаров.

О том, что подорожает в следующем году, рассказала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута. Она отметила, что подорожание затронет многие группы товаров. В первую очередь вырастут цены на товары первой необходимости.