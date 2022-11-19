Примаков заявил, что нельзя отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что не видит угрозы конфискации Русских домов в европейских странах после того, как в ООН приняли резолюцию о возмещении ущерба украинской стороне. Об этом он заявил в субботу, 19 ноября.

— У Русских домов практически везде есть дипломатический иммунитет, они формально являются частью посольств. Если они будут заниматься тем, что будут отнимать посольскую собственность, то это уже будет конфликт другого уровня, — отметил Примаков.

Он уточнил, что в настоящее время таких действий со стороны европейских властей он не видит, передает РИА Новости.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Всего на голосовании за принятие документа высказались 94 страны, 14 государств проголосовали против, еще 73 воздержались.

По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, принятием резолюции западные страны хотят «наскрести» юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов. Он отметил, что ООН нужно принять аналогичные меры в отношении США.