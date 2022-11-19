Кластер «Ломоносов» в научной долине МГУ достроят в декабре

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Строительство учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в составе инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы» должно завершиться в декабре 2022 года. Об этом рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, готовность флагмана оценивается на 96 процентов.

В первую очередь рабочие обустроили котлован и фундамент, а затем выполнили кладку кирпичом и оформили фасад.

Загрутдинов уточнил, что площадь здания составляет 65 тысяч «квадратов». Высота объекта — 55 метров.

При проектировании кластера использовали технологии информационного моделирования, которые обеспечивали обмен информацией в реальном времени между всеми участниками проекта. Кроме того, в ходе работ применялись технологии фасадных систем, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В начале октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Согласно ей, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром.