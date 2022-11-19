Сервис для упрощения разработки проектов КРТ создадут в Москве

Фото: Пресс-служба департамента развития новых территорий

Проекты, которые станут основой для внедрения сервиса для упрощения работы по формированию границ комплексного развития территорий (КРТ), разработали в рамках конкурса на соискание премии мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, разработанный участниками сервис должен уметь самостоятельно формировать территории, позволять включать в КРТ и исключать из него отдельные участки земли в зависимости от параметров. Сервис также должен быть способен выдавать в результате анализа информацию в форме рекомендаций по границам КРТ.

Всего в разработке сервиса принимали участие 19 команд. По итогам экспертизы 10 участников смогли представить свои проекты на питч-сессии. Победитель конкурса получит миллион рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.