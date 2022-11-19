Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Делегацию России на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич

Полина Долганова
В мире
Делегацию России на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич
Фото: shutterstock

Делегацию от России на СМИД ОБСЕ возглавит российский постоянный представитель при организации Александр Лукашевич. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ А. К. Лукашевич, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

До этого в Варшаве сообщили, что отказывают главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в городе Лодзь.

Заседание должно было проходить в период с 1 по 2 декабря.

Недавно глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему трудно судить о нынешних отношениях России и ЕС, так как «чужая душа — потемки». Такое заявление он сделал во время саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие Путин, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить саммит.

В качестве главы российской делегации в Индонезии выступал Лавров. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Политика Россия ОБСЕ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте