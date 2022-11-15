Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Потемки очень густые»: Лавров описал отношения России и ЕС

Георгий Соланович
В мире
«Потемки очень густые»: Лавров описал отношения России и ЕС
Фото: МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему трудно судить о нынешних отношениях России и ЕС, так как «чужая душа — потемки».

— И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго, — сказал дипломат.

Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы подтвердил намерение продолжить контакты с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

До этого телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 в Индонезии.

Саммит «Большой двадцатки» проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие Путин, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить саммит.

В качестве главы российской делегации в Индонезии выступит Лавров. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Сергей Лавров Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте