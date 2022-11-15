«Потемки очень густые»: Лавров описал отношения России и ЕС

Фото: МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему трудно судить о нынешних отношениях России и ЕС, так как «чужая душа — потемки».

— И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго, — сказал дипломат.

Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы подтвердил намерение продолжить контакты с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

До этого телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 в Индонезии.

Саммит «Большой двадцатки» проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие Путин, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить саммит.

В качестве главы российской делегации в Индонезии выступит Лавров. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.