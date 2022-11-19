Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД сочли «беспрецедентным» решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Евгений Жуков
В мире
В МИД сочли «беспрецедентным» решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
Фото: МИД РФ

Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МИД России.

— Оно (решение — прим. «ВМ») несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства, — говорится в сообщении.

Подобный шаг, как подчеркивается, нарушает соответствующие правила процедуры ОБСЕ. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что «здравомыслящие политики» разделяют позицию Москвы и дадут «принципиальную оценку» действиям Варшавы.

Соответствующий запрос был направлен всем государствам — участникам ОБСЕ, сообщает Telegram-канал МИД.

До этого сообщалось, что делегацию от России на СМИД ОБСЕ возглавит российский постоянный представитель при организации Александр Лукашевич. Заседание состоится в период с 1 по 2 декабря.

Сергей Лавров Польша Россия МИД РФ ОБСЕ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте