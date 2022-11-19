Дептранс: Восстановлено движение после аварии с грузовиком в Лефортовском тоннеле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК восстановили после ДТП с участием грузовика. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК.

На место ДТП прибыли оперативные городские службы. В настоящее время уточняются информация о пострадавших и обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП с участием грузовика произошло накануне на севере Москвы. На путепроводе «Платформа Марк» при движении в сторону центра столкнулись грузовой и легковой автомобили.