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Крупный пожар начался на газозаправочной станции в Ленинградской области

Евгений Жуков
Происшествия
Крупный пожар начался на газозаправочной станции в Ленинградской области
Фото: Telegram / Baza

Специалисты экстренных служб приступили к тушению возгорания на газозаправочной станции в районе Всеволожска в Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

— Тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей, — передает Telegram-канал ведомства.

На текущий момент сведения о пострадавших отсутствуют. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.

Угрозы для населения в связи с инцидентом нет, подчеркнул он. Причины взрыва устанавливаются профильными экспертами, написал Дрозденко в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в городе Подольске на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода «Зингер» произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров.

От огня пострадали перекрытия, а также произошло частичное обрушение. Пожар, по данным МЧС, был вскоре локализован.

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