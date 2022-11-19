МЧС назвало причину пожара на газозаправочной станции в Ленинградской области

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Причиной возгорания на газозаправочной станции в районе Всеволожска в Ленинградской области стала разгерметизация объекта. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, населению ничего не угрожает, передает Telegram-канал «МЧС России».

До этого в администрации Ленинградской области сообщили, что спасатели приступили к тушению возгорания на газозаправочной станции в районе Всеволожска.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что, согласно предварительно версии, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения в связи с инцидентом нет, подчеркнул он.