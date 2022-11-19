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Приметы и советы

Следователи выехали на место возгорания газопровода в Ленинградской области

Анастасия Колоскова
Происшествия
Следователи выехали на место возгорания газопровода в Ленинградской области
Фото: Telegram / Baza

Организована проверка по факту возгорания на газозаправочной станции в Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе СК России.

Так, проверка проводится по статье УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». На место инцидента выехали следователи и криминалисты.

Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал СК.

До этого в МЧС сообщили, что причиной возгорания на газозаправочной станции в районе Всеволожска в Ленинградской области стала разгерметизация объекта.

В министерстве уточнили, что тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, а населению ничего не угрожает.

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