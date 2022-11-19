Экстрасенс объяснил, как узнать черты характера мужчины по его месяцу рождения

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ясновидящий Сергей Полушкин рассказал, что на характер мужчины сильно влияет месяц его рождения.

Январь

Так, рожденные в начале года мужчины очень ценят достаток и высокое качество жизни. В целом они полагаются на рациональную составляющую своей личности.

Начиная романтические отношения, они не будут торопиться тратить свои накопления на дорогие подарки, пока не убедятся, что встретили ту самую единственную.

Февраль

Февральские парни — упрямые и энергичные натуры, которые с легкостью добиваются намеченной цели. По словам эксперта, можно долго разгадывать их характер, однако все равно выяснится, что вы кое-чего не учли.

Март

Мужчины, родившиеся в первый месяц весны, любят удивлять возлюбленную романтикой. Основной задачей такие мужчины ставят как можно скорее завоевать сердце избранницы.

Однако когда это произойдет, настроения сменятся требовательностью, педантичностью и даже непреклонностью.

Апрель

Апрельский мужчина не отступит после первого отказа девушки. Если кто-то запал ему в душу, то он покажет всю свою ласку и нежность. При этом в рабочих моментах он предстанет как деловой, строгий и малоулыбчивый человек.

Май

Майские молодые люди обычно нерасторопны и задумчивы. Однако более зрелые мужчины становятся более основательными, но при этом не теряют долю мечтательности. Они придерживаются консервативных взглядов и не слишком любят эксперименты.

Июнь

Мужчины, рожденные в первый летний месяц, головокружительны, неожиданны и страстны. Июньские представители сильного пола отличаются тем, что нуждаются в постоянном флирте, чтобы чувствовать себя на высоте.

Июль

Такие парни являются полной противоположностью июньского типа мужчин. Они предпочитают более тихую и спокойную семейную жизнь.

При этом спутнице такого джентльмена нужно помнить о его ранимом характере, поскольку любое неосторожное замечание может сильно задеть мужчину.

Август

Это прирожденные лидеры, с которыми девушка всегда будет чувствовать себя царицей. Такие мужчины умеют держаться, они харизматичны и внушительны. Однако в продолжительной семейной жизни они будут показывать себя «ласковыми котятами».

Сентябрь

Рожденные в сентябре парни не стремятся к быстрому переходу к серьезной семейной жизни. Они будут долго присматриваться к возлюбленной — подходите ли вы под их критерии. При этом после прохождения всех «испытаний» такие мужчины будут преданными семьянинами.

Октябрь

Октябрьские мужчины отличаются своей болтливостью, но при этом являются очень интересными личностями. Они умеют убеждать и аргументировать.

А вот чего им точно не хватает, так это хозяйственности. Они очень не любят домашние обязанности и выполняют их с большой неохотой.

Ноябрь

Эти мужчины с легкостью влюбляют в себя девушек. Многие женщины готовы вступить с ними даже в непродолжительные отношения ради ярких ощущений.

Но если делать все по-серьезному, то придется научиться ладить с их колючим характером. А взамен такие мужчины готовы подарить возлюбленной весь мир.

Декабрь

Неисправимые карьеристы и трудоголики, рожденные в этом месяце мужчины всегда будут думать прежде всего о своей работе.

Если девушку это не обижает, то «декабрьский» мужчина будет ей вдвойне благодарен. Спутнице он будет верен, передает портал Rsute.ru.

До этого астрологи перечислили знаки зодиака, под которыми рождаются мужчины, отличающиеся особой жадностью.