Миллиардер Блумберг извинился за слова Джонсона в адрес Китая

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Американский миллиардер Майкл Блумберг принес извинения за выступление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время Нового экономического форума в Сингапуре. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила газета The Guardian.

— Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер (Борис Джонсон — прим. «ВМ»), примите мои извинения, — обратился Блумберг к гостям мероприятия.

По словам предпринимателя, заявление Джонсона является его субъективным мнением. В материале уточняется, что Джонсон назвал Китай «принудительной автократией». В это время на форуме присутствовали около 500 азиатских бизнесменов, инвесторов и дипломатов.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай одной из самых больших угроз для экономической безопасности страны.

При этом он гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии». По его словам, западные страны «в значительной степени солидарны» с мнением Великобритании о том, что Китай представляет собой «системный вызов» западным ценностям и интересам.