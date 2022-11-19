Музей Победы представит жителям Тамбовской области выставку «Трагедия народов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Тамбовском областном краеведческом музее 20 ноября откроется мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов» столичного Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 19 ноября.

Экспозиция «Трагедия народов» посвящена памяти советских граждан, пострадавших от нацистской агрессии. Посетители выставки увидят свыше 100 оцифрованных печатных раритетов из фондов Музея Победы, среди которых присутствуют фотографии военных корреспондентов, документы, плакаты, листовки и другие экспонаты, свидетельствующие о нацистских преступлениях.

Выставка будет представлена в рамках Международного проекта «Территория Победы». Она будет функционировать до 20 декабря.

До этого сообщалось о конференции, посвященной 80-летию Сталинградской битвы, которая пройдет 20 ноября в Музее Победы. Встречу проведет Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Также стало известно, что в Музее Победы в День матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.