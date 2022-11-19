Guardian: Латвия может потерять 23 процента коренного населения к 2050 году

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Коренное население Латвии стремительно сокращается после распада Советского Союза. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, с 1991 года из страны эмигрировали 30 процентов латышей. Опрошенные эксперты предполагают, что к 2050 году Латвия рискует потерять еще 23,5 процента своих граждан.

— Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей, — заявил советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

По данным центрального статистического управления страны, в прошлом году умерло вдвое больше латышей, чем родилось. При этом правительство страны сохраняет верность политике отказа от привлечения мигрантов.

Все дело в том, что Рига планирует вернуть более 300 тысяч латышей из-за границы, а также повысить уровень рождаемости в стране.

Суперкомпьютер World One, высчитывающий закономерности развития цивилизации, спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.