Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерт Лолиты в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН

Евгений Жуков
Общество
Концерт Лолиты в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее концерт в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН.

Организаторы концерта обратились в правоохранительные органы, чтобы успокоить поклонников артистки в буфете.

— Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта, — рассказала Лолита.

Артистка также добавила, что «сумасшедший концерт в Петербурге» прошел «сказочно». День не смогла испортить даже неприятная ситуация со зрителями, поскольку на концерте был ее «любимый парень», написала Лолита в Telegram-канале.

Он приехал на мероприятие из столицы ради Милявской, однако сразу после концерта был вынужден вернуться обратно из-за занятости.

До этого журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о новом возлюбленном певицы Лолиты Милявской. По словам певицы, она обрела счастье и энергию рядом с новым возлюбленным. Однако Лолита не стала раскрывать имя своего избранника.

В сентябре Лолита поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.

Лолита Милявская Концерты Знаменитости омон Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте