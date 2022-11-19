Концерт Лолиты в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее концерт в Санкт-Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН.

Организаторы концерта обратились в правоохранительные органы, чтобы успокоить поклонников артистки в буфете.

— Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта, — рассказала Лолита.

Артистка также добавила, что «сумасшедший концерт в Петербурге» прошел «сказочно». День не смогла испортить даже неприятная ситуация со зрителями, поскольку на концерте был ее «любимый парень», написала Лолита в Telegram-канале.

Он приехал на мероприятие из столицы ради Милявской, однако сразу после концерта был вынужден вернуться обратно из-за занятости.

До этого журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о новом возлюбленном певицы Лолиты Милявской. По словам певицы, она обрела счастье и энергию рядом с новым возлюбленным. Однако Лолита не стала раскрывать имя своего избранника.

В сентябре Лолита поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.