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Человек упал на пути на Кольцевой линии метро Москвы

Василий Плиткин
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Человек упал на пути на Кольцевой линии метро Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Человек на пути привел к увеличение интервалов движения поездов на Кольцевой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 19 ноября.

— На Кольцевой линии (5) по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре департамент сообщил, что движение на Кольцевой линии вновь осуществляется в соответствии с графиком.

11 ноября в МВД сообщили, что в столичном метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы забрать чужой телефон. В полицию обратилась москвичка, которая сообщила, что ее сын выронил телефон на пути, заходя в вагон уходящего поезда.

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что неизвестный мужчина заметил упавший на пути телефон, спрыгнул на рельсы и присвоил аппарат себе.

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