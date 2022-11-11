Мужчина спрыгнул на рельсы в столичном метро, чтобы забрать чужой телефон

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Новогиреево Карта всех событий

В столичном метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы забрать чужой телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на станции метро «Новогиреево» Калининской линии. В полицию обратилась 37-летняя москвичка, которая сообщила, что ее несовершеннолетний сын выронил телефон на пути, заходя в вагон уходящего поезда. Позже подросток вернулся на станцию и не смог найти гаджет. Ущерб от пропажи составил 19 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что неизвестный мужчина заметил упавший на пути телефон, спрыгнул на рельсы и присвоил аппарат себе.

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Полицейским потребовалось несколько дней, чтобы установить личность похитителя имущества. Подозреваемого задержали на станции метро «Мичуринский проспект». Им оказался 38-летний приезжий мужчина. По его словам, он подобрал ничейный телефон, который он ни возвращать, ни продавать не собирался.

В результате обыска по месту жительства подозреваемого гаджет был обнаружен и изъят. В скором времени его вернут законному владельцу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Группу других подозреваемых в краже лиц 11 ноября задержали в нескольких регионах страны. Граждан обвиняют в том, что они похищали средства со счетов умерших людей. Правоохранительным органам известно о 50 преступных эпизодах, ущерб от которых превысил 60 миллионов рублей.