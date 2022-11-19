Власти Украины заявили о планах провести эвакуацию жителей Херсона

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Правительство Украины намерено провести эвакуацию жителей Херсона. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, полная и обязательная эвакуация не планируется — гражданам предлагают уехать по желанию. Верещук также заявила, что речь идет об уязвимых категориях граждан, в частности, о пожилых людях.

— Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом, — подчеркнула Верещук.

Она добавила, что на данный момент изучается возможность отправки людей в Николаев и Кривой Рог, где будут формироваться колонны эвакуационных автобусов, которые доставят переселенцев в большие города. После этого они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион страны, передает ТАСС.

19 ноября член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что установленные правительством Украины ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области России могут расцениваться как преступление против своих граждан.

Он уточнил, что украинская сторона пропускает их на территорию России с унижениями, взятками и изъятием ценностей.