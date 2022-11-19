Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Spiegel: США и ЕС оказались на грани торговой войны из-за решения Байдена

Василий Плиткин
В мире
Spiegel: США и ЕС оказались на грани торговой войны из-за решения Байдена
Фото: whitehouse

ЕС и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Белого дома допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями. Об этом сообщает Spiegel в субботу, 19 ноября.

— США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев... Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи Байдена уже летом, — говорится в материале.

Однако европейцы лишь сейчас осознали, что субсидии положены тем, кто производит продукцию в США. Протекционистские меры США могут привести к торговой войне с ЕС, говорится в материале.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис считает, что в американском законодательстве есть ряд несправедливых положений, которые нарушают международные правила. Он также добавил, что подобное развитие событий не стало для Брюсселя полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе.

Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

Евросоюз (ЕС) Джо Байден США Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте