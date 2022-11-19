Spiegel: США и ЕС оказались на грани торговой войны из-за решения Байдена

Фото: whitehouse

ЕС и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Белого дома допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями. Об этом сообщает Spiegel в субботу, 19 ноября.

— США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев... Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи Байдена уже летом, — говорится в материале.

Однако европейцы лишь сейчас осознали, что субсидии положены тем, кто производит продукцию в США. Протекционистские меры США могут привести к торговой войне с ЕС, говорится в материале.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис считает, что в американском законодательстве есть ряд несправедливых положений, которые нарушают международные правила. Он также добавил, что подобное развитие событий не стало для Брюсселя полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе.

Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».