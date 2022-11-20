Экс-возлюбленный Навки Башаров сделал ей комплимент на «Ледниковом периоде»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Марат Башаров принимает участие в шоу «Ледниковый период» в паре с Оксаной Домниной. Их последнее выступление понравилось жюри, все судьи поставили им шестерки после номера под песню из мюзикла «Поющие под дождем».

А фигуристка Татьяна Навка не удержалась от комплимента артисту и бывшему возлюбленному.

— Я как никто знаю способности Марата. Ты молодец! — сказала спортсменка.

— Таня, это ты меня научила! — заявил в ответ Башаров, похвалив способности Навки, сообщает портал «7дней».

Известно, что между знаменитостями появились чувства во время их выступления в том же «Ледниковом периоде», но пару десятков лет назад. Позже актер признавался, что все было очень серьезно. Они подумывали о том, чтобы оставить своих супругов, а оба тогда были несвободны. Однако позже пара рассталась.

Уход 20-летнего блогера Дани Милохина из «Ледникового периода» вызвал шквал критики в отношении молодого человека со стороны коллег. Но сам Милохин себя виноватым не считает. По его словам, он заранее предупреждал организаторов о возможном уходе.