В Индонезии оценили решение Путина не посещать саммит G20

Фото: Администрация президента РФ

Джакарта уважает решение президента России Владимира Путина не посещать саммит G20, который прошел с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в воскресенье, 20 ноября.

— Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит. Мы понимаем, что у него на это были причины, — сказал он.

Дипломат добавил, что сам саммит прошел успешно. Его участники достигли поставленных целей, несмотря на предшествующие проблемы.

По словам Тавареса, Джакарта намерена и дальше укреплять отношения с Москвой в политической, культурной, экономической и гуманитарной сферах, передает РИА Новости.

Изначально на саммите «Большой двадцатки» представлять Россию должен был Владимир Путин, но 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидер РФ решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в стране.