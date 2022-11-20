Эскалатор на станции метро «Селигерская» закроют на ремонт с 25 ноября по 5 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

В период с 25 ноября по 5 декабря на станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Селигерская» будет закрыт эскалатор, это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 20 ноября.

— С 25 ноября по 5 декабря 2022 года на станции «Селигерская» (выходы № 3 и 4) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

С 11 ноября закрыт эскалатор на станции «Лубянка» красной ветки Московского метрополитена. Там проводятся ремонтные работы, окончить которые планируется 22 ноября.

Кроме того, с 9 ноября временно не работает эскалатор на станции столичного метро «Академическая». Эскалатор у выходов с первого по четвертый будет закрыт на месяц — до 9 декабря.

С 12 ноября закрыт участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Ограничения связаны с реконструкцией тоннеля и продлятся примерно полгода.

Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».