Школы каюров планируют открыть в Хабаровском крае

Фото: Unsplash

В Хабаровском крае планируется открытие школ каюров — погонщиков запряженных собак и оленей. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского отделения Русского географического общества (РГО).

— В перспективе планируется создать сеть школ амурских каюров для детей и взрослых в муниципальных районах края. Имеется договоренность с администрацией и главой национального села Верхний Нерген (Нанайский район) о создании пилотной школы каюров, — говорится в сообщении.

Открытие школ будет проводиться в рамках проекта возрождения традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья «Амурия». На данный момент специалисты проводят работы по просвещению и популяризации культуры.

В следующем году планируется провести соревнования по традиционному ездовому собаководству, а также научную кинолого-этнографическую экспедицию.

Планируется, что развитие проекта позволит сделать собаководство интересным направлением развития культурной, экономической и общественной жизни края, отмечается на сайте РГО.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил что некоторые собаководы, которые живут за городом, предпочитают держать собак на цепи. Однако собакам-охранникам будет гораздо комфортнее находиться в вольере.