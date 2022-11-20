Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Школы каюров планируют открыть в Хабаровском крае

Александр Афонин
Общество
Школы каюров планируют открыть в Хабаровском крае
Фото: Unsplash

В Хабаровском крае планируется открытие школ каюров — погонщиков запряженных собак и оленей. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского отделения Русского географического общества (РГО).

— В перспективе планируется создать сеть школ амурских каюров для детей и взрослых в муниципальных районах края. Имеется договоренность с администрацией и главой национального села Верхний Нерген (Нанайский район) о создании пилотной школы каюров, — говорится в сообщении.

Открытие школ будет проводиться в рамках проекта возрождения традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья «Амурия». На данный момент специалисты проводят работы по просвещению и популяризации культуры.

В следующем году планируется провести соревнования по традиционному ездовому собаководству, а также научную кинолого-этнографическую экспедицию.

Планируется, что развитие проекта позволит сделать собаководство интересным направлением развития культурной, экономической и общественной жизни края, отмечается на сайте РГО.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил что некоторые собаководы, которые живут за городом, предпочитают держать собак на цепи. Однако собакам-охранникам будет гораздо комфортнее находиться в вольере.

Хабаровский край Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте