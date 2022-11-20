Пациент с коронавирусом скончался в Китае впервые за полгода

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В Китае зафиксировали первую с мая смерть пациента с диагностированным коронавирусом. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщила официальная газета партийного комитета Пекина Beijing Daily.

По данным издания, инцидент произошел 19 ноября. Погибшим оказался 87-летний мужчина, он умер в Пекине.

Так, 11 ноября врачи зафиксировали у него сухой кашель, после чего был подтвержден диагноз коронавирус. Через два дня у мужчины начала развиваться пневмония, которая к 19 ноября достигла тяжелого состояния.

Ученые из Университета Глазго обнаружили новый гибридный вирус. Он возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что это исследование может внести существенный вклад в развитие современной медицины.

До этого в столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации.

О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «ВМ».