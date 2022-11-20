Мужчина насмерть избил сожительницу в Москве

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Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Тело женщины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Ярцевской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в воскресенье, 20 ноября.

— По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины, который в ходе допроса признал свою вину и пояснил следователю, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подверг потерпевшую жестокому избиению, — сказала правоохранитель.

В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело женщины с несколькими колото-резаными ранами.

Накануне трагедии, погибшая звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».