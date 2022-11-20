Си Цзиньпин указал Байдену на главную «красную линию» в отношениях США и Китая

Фото: Администрация президента РФ

Глава Китая Си Цзиньпин во время двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20 заявил, что тайваньский вопрос является главной «красной линией» в отношениях стран. Об этом сообщили в пресс-службе китайского МИД в воскресенье, 20 ноября.

— (Си Цзиньпин — прим. «ВМ») четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и главной «красной линией», которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин добавил, что в данной ситуации важно соблюдать нормы международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике. Это, считает он, позволит обеспечить надежную защиту отношений Пекина и Вашингтона, передает «Лента.ру».

До этого сообщалось, что в процессе диалога Джо Байден заявил Си Цзиньпину, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий.

По его словам, конкуренция Вашингтона и Пекина не должна перерасти в конфликт. В свою очередь глава КНР сказал американскому лидеру о необходимости работать со всеми государствами.