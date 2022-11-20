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Более 1,2 тысячи москвичей старшего возраста стали «серебряными» волонтерами

Араз Салехов
Город
Более 1,2 тысячи москвичей старшего возраста стали «серебряными» волонтерами
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 1,2 тысячи москвичей старшего поколения стали «серебряными» волонтерами. Они помогают проводить городские мероприятия, участвуют в экологических и социальных акциях, организуют экскурсии и творческие занятия. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В столице проходят разные полезные и познавательные проекты для добровольцев старшего возраста. В рамках центра «Молоды душой» с начала года для них провели свыше 20 тематических мероприятий. Их участниками стали более 500 «серебряных» добровольцев, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

По его словам, волонтеры старшего поколения активно помогают на городских мероприятиях. Так, в 2022 году они поддержали свыше 130 событий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что новый курс «Связь поколений» запустили для участников проекта «Московское долголетие». В рамках него жители столицы старшего возраста научатся создавать мультипликационные фильмы.

Помимо этого, в рамках проекта «Московское долголетие» в Беговом и Крылатском районах пройдет бесплатный курс «Экология жизни».

Как уточняется, для участников курса подготовили 12 теоретических и практических занятий, где расскажут об экологическом образе жизни и объяснят его важность для будущих поколений.

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