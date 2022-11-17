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«Московское долголетие» проведет обучающий курс по принципам экологичного образа жизни

Лейла Алиева
Город
«Московское долголетие» проведет обучающий курс по принципам экологичного образа жизни
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В рамках проекта «Московское долголетие» в Беговом и Крылатском районах столицы пройдет бесплатный курс «Экология жизни». Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства в четверг, 17 ноября.

— Чем больше москвичей будет присоединяться к программе раздельного накопления отходов, тем больше полезных материалов можно будет отправить на переработку и подарить им вторую жизнь. Именно поэтому одним из главных условий успешной реализации программы является ее популяризация среди жителей, — говорится в сообщении.

Для участников курса подготовили 12 теоретических и практических занятий, где расскажут об экологическом образе жизни и объяснят его важность для будущих поколений. Также участники узнают, как организовать дома раздельный сбор отходов и зачем переходить с одноразового использования на многоразовое, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 36 тысяч горожан посетили дни открытых дверей в центрах московского долголетия на прошлой неделе. Громова отметила, что клубы долголетия помогают социализации москвичей «серебряного» возраста, а также позволяют им жить полноценной насыщенной жизнью и чувствовать себя востребованными.

Экология Московское долголетие Москва
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