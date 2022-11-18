Участники проекта «Московское долголетие» научатся создавать мультфильмы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый курс «Связь поколений» запустили для участников проекта «Московское долголетие». В рамках него жители столицы старшего возраста научатся создавать мультипликационные фильмы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, большое количество учреждений оказывают поддержку проекту и выражают готовность к сотрудничеству.

— «Союзмультфильм» — крупнейшая киностудия по производству мультфильмов в России, здесь мечтал оказаться и прикоснуться к процессу каждый человек. Участники «Московского долголетия» не только смогут посмотреть за работой известных мультипликаторов, но и сами научатся этому ремеслу, — отметил замглавы департамента.

Уточняется, что уроки будут проходить на оборудованных площадках в здании «Союзмультфильма». Занятия будут проводить специалисты из области анимации: генеральный директор киностудии Борис Машковцев, художник-аниматор Юрий Пронин и многие другие эксперты, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого сообщалось, что в рамках проекта «Московское долголетие» в Беговом и Крылатском районах Москвы пройдет бесплатный курс «Экология жизни». Для участников курса подготовили 12 теоретических и практических уроков, где расскажут об экологическом образе жизни и объяснят его важность для будущих поколений. Также участники узнают, как организовать в домашних условиях раздельный сбор отходов и зачем переходить с одноразового использования на многоразовое.