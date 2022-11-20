Россиянка перевела телефонным мошенникам более 14 миллионов рублей

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Жительница Воронежа перевела телефонным мошенникам свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

— Жительница областного центра перевела мошенникам более 14 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

За сутки в регионе совершено семь краж с переводами и банковскими картами на общую сумму почти 15,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Жительница области лишилась более чем 2,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам.

По ее словам, неизвестные позвонили 45-летней жительнице Можайского городского округа и представились сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ.

Женщине сообщили, что мошенники пытаются снять средства с ее карты, и, чтобы спасти их, ей нужно перевести деньги на «безопасные счета».