Жительница Подмосковья лишилась 2,5 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жительница Подмосковья лишилась более чем 2,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 24 октября.

По ее словам, неизвестные позвонили 45-летней жительнице Можайского городского округа и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Женщине сообщили, что мошенники пытаются снять средства с ее карты, и, чтобы спасти их, ей нужно перевести деньги на «безопасные счета».

Поверив мошенникам, жительница Подмосковья перевела злоумышленникам более 2,5 миллиона рублей, после чего фиктивные сотрудники перестали выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемых в совершении преступления задержали в Казани. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет. Похищенные деньги на момент поимки они успели переслать сообщникам.

Задержанные заключены под стражу. Сотрудники полиции разыскивают соучастников преступления.

Еще один случай мошенничества произошел в столице. Злоумышленник продал пенсионерке неизвестное «лекарство» за 500 тысяч рублей.