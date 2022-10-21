Мошенник продал московской пенсионерке лекарство за 500 тысяч рублей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мошенник продал 72-летней пенсионерке лекарство за 500 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 21 октября.

По его словам, злоумышленник позвонил пострадавшей на домашний телефон и представился заведующим поликлиникой. Он сообщил пенсионерке, что у нее плохие результаты анализов и ей необходимо срочное лечение. Для этого, по словам мошенника, женщина должна была купить дорогие лекарства, которые к ее дому привезет курьер. В назначенное время пожилая москвичка передала 500 тысяч рублей прибывшему неизвестному мужчине, а взамен получила флакон с неизвестной жидкостью.

В какой-то момент у женщины возникли сомнения в правильности своих действий, и она обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Троицке. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время изъятый флакон с лекарством отправлен на экспертизу, а также проводится розыск возможных соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов.

Также столичные полицейские задержали в пятницу, 21 октября, псевдоспециалиста по закупкам, который похитил у фирмы 33 ноутбука стоимостью более 7,5 миллиона рублей.