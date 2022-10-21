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Лжезакупщик украл у поставщика технику на семь с половиной миллионов рублей

Степан Жирнов
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Лжезакупщик украл у поставщика технику на семь с половиной миллионов рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Хабаровская улица Карта всех событий

Мужчина, который представился закупщиком фирмы оптовой и розничной торговли, украл у поставщика технику на сумму, превысившую семь с половиной миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 21 октября.

По его словам, злоумышленник связался с одной из организаций и договорился о покупке 33 ноутбуков различных марок. При подписании бумаг он пользовался фиктивной печатью.

Сотрудники фирмы-продавца обманщику поверили и отгрузили товар, за который заказчик должен был заплатить по счету через пять дней после передачи. Однако, забрав технику злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб от кражи составил более семи с половиной миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Хабаровской улице. Им оказался ранее судимый 32-летний москвич. Украденные ноутбуки мужчина на момент поимки успел продать.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще одно дело о мошенничестве в раскрыли в столице. Телефонные аферисты обманом отобрали у четверых пенсионеров 2,2 миллиона рублей.

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