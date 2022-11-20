Врач-терапевт назвала признаки по утрам, которые говорят о наличии диабета

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Сухость во рту и горле по утрам могут быть признаками сахарного диабета. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

— Многие из ранних симптомов диабета менее заметны — или их вообще нет — его часто называют «тихим убийцей». Но первым делом с утра сухость во рту и горле должна насторожить человека о диабете. У ребенка мокрая постель сигнализирует также о возможном обезвоживании, — отметила она.

При этом существует еще ряд симптомов, которые могут говорить о наличии такого заболевания — неспецифическая усталость, сонливость, помутнение зрения, сексуальные трудности, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы, сообщает «МедикФорум».

Эксперт в области здравоохранения и полезного питания Ольга Фатеева заявила, что коронавирусная пандемия могла внести свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета.

По ее мнению, во время пандемии многие сидели дома, значительно снизилась физическая активность. Кроме того, многие начали «заедать стресс».