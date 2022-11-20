Врач Захарова назвала пять худших видов мяса, вызывающих подагру

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«Худшей» едой при подагре является та, в которой содержится высокий уровень сахара и жира. Об этом заявила семейный врач Татьяна Захарова.

— Наиболее распространенной причиной подагры является высокий уровень мочевой кислоты в крови, известный в медицине как гиперурикемия. Мочевая кислота — это химическое вещество, которое вырабатывается, когда ваше тело расщепляет пищу и напитки, содержащие органические соединения, называемые пуринами, — отметила она.

Врач уточнила, что пурины содержатся почти во всем, что ест и пьет человек. Однако, по словам терапевта, в некоторых продуктах такое вещество содержится в большем количестве.

Среди них бекон, индейка, говядина, телятина, оленина и субпродукты наподобие печени. «Виновниками» также являются морепродукты, сообщает «МедикФорум».

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» развеяла популярный миф о влиянии мяса на уровень холестерина.

По ее словам, питаться полусырыми стейками из мяса не вредно. С точки зрения нормализации уровня холестерина и сохранения питательных веществ в продукте это даже полезно.