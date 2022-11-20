Обладатель «Золотого мяча» Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Футболист сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы. Об этом сообщили в аккаунте национальной команды в Twitter.
Как уточняется, форвард досрочно покинул тренировку сборной Франции из-за полученного повреждения, после чего был отправлен на медобследование.
При осмотре медики выявили у него повреждение четырехглавой мышцы левого бедра. Данная травма не позволит Бенземе выступить на чемпионате мира.
«Вечерняя Москва» решила выяснить, чью победу на ЧМ-2022 по футболу предсказали букмекеры, экономисты и суперкомпьютер. Так, компания Opta — ведущий мировой аналитик футбольной статистики — провела исследование при помощи суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом.
Последний оценил шансы «селесао» («избранные» — так свою команду называют бразильцы) на победу почти в 17 процентов. Бразильцев основным претендентом на кубок мира считают и букмекеры.