В Совфеде назвали «уродливой русофобией» отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Фото: МИД РФ

Отказ Польши в отношении участия главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ является уродливым проявлением русофобии. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

— Опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии. Теперь под нож пущено участие нашего министра Сергея Лаврова в очередном СМИД ОБСЕ. И это притом что Россия является одним из создателей этой международной организации, — сказал он.

Сенатор добавил, что Польша выполняет роль председателя в ОБСЕ, а не «надсмотрщика в зоне». Решение польской стороны в отношении Лаврова является нарушением правил и процедур, которые были приняты всеми участниками СМИД, отметил Карасин в Telegram-канале.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет с 1 по 2 декабря в городе Лодзь. Изначально в нем должен был принять участие Лавров, однако Варшава отказала российскому министру.

Позже в МИД РФ сообщили, что делегацию от России возглавит российский постоянный представитель при ООН Александр Лукашевич.