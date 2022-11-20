Собянин сообщил о завершении реставрации храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Специалисты завершили комплексную реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 ноября.

— В 2020 году отреставрировали фасады и кровлю. На фасадах мастера обнаружили фрагменты живописи, долгие годы скрытые под слоем краски. Недавно завершили интерьерные работы. Отреставрировали иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма. Благоустроили территорию вокруг и сделали архитектурную подсветку, — сказал он.

Глава города добавил, что Москва уделяет особое внимание сохранению культурного наследия. В частности речь идет о культовом зодчестве.

Для проведения работ столица выделяет средства из городского бюджета различные субсидии. Так, с 2011 года реставраторы привели в порядок 64 объекта.

В Telegram-канале Собянин отметил, что в этом году также подошла к концу реставрация храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе.

На данный момент специалисты продолжают работы в храме Петра и Павла на Новой Басманной. В следующем году реставраторы приступят к восстановлению колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины.

30 октября Собянин сообщил, что работы в рамках первого этапа реставрации Центрального дома журналиста, более известного как Домжур, подошли к концу. Специалисты отреставрировали мраморный и лепной декоры, привели в порядок паркет, стены в Каминном зале и прочее.