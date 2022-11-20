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Шестилетняя девочка попала в реанимацию, выпив жидкость для посудомойки

Александр Афонин
Происшествия
Шестилетняя девочка попала в реанимацию, выпив жидкость для посудомойки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Ленинградской области врачи скорой помощи госпитализировали шестилетнюю девочку после того, как она выпила жидкость для посудомоечной машины. Об этом стало известно в воскресенье, 20 ноября.

Инцидент произошел 19 ноября в городе Колпино. По прибытии на вызов врачи поставили ей диагноз «отравление едкими щелочами».

Кроме того, у девочки были обнаружены ожоги горла и пищевода второй–третьей степени. На данный момент ребенок находится в реанимации.

Состояние девочки оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины произошедшего будут уточнять сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что семеро юных каратистов отравились на сборах в подмосковном Дмитрове. Участников соревнования вскоре госпитализировали.

В медицинском учреждении врачи обследовали каратистов и пришли к выводу, что здоровью молодых людей ничего не угрожает. Им выдали лекарства и отпустили домой.

Ленинградская область Госпитализация Дети
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