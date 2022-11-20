Иммунолог Крючков предупредил об угрозе «тридемии» в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей России может ожидать самая мощная сезонная эпидемия гриппа за последнее время. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в воскресенье, 20 ноября.

— Есть такое медийное название «тридемия» — одновременное распространение сразу трех инфекций. Именно это ждет нас в текущем сезоне, — отметил он.

По его мнению, грипп будет распространяться из-за нескольких факторов. В первую очередь из-за того, что в 2020–2021 годах распространение этой болезни практически не наблюдалось ввиду качественных противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Помимо этого, влияние окажут низкий уровень популяционного иммунитета и вакцинации, а также отсутствие противоэпидемических мер, цитирует Крючкова «Лента.ру».

За минувшие сутки в России выявили 5217 новых случаев коронавируса. За указанный период в стране зафиксировали 59 летальных исходов от COVID-19.

До этого сообщалось, что в столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации.

О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «Вечерней Москвы».