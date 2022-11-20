Более 5,2 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в России выявили 5217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 20 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 59 летальных исходов от COVID-19. При этом 641 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с диагностированным вирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 4443 пациента, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

До этого сообщалось, что в столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации.

О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «ВМ».

Ученые из Университета Глазго обнаружили новый гибридный вирус. Он возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» заявил, что это исследование может внести существенный вклад в развитие современной медицины.