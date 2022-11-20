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Глава Минфина Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением

Араз Салехов
Политика
Глава Минфина Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением
Фото: Пресс-служба Госдумы

Резолюция ООН о репарациях Украине является политическим заявлением, не имея при этом какого-либо продолжения. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

— Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения, — отметил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В понедельник, 14 ноября, Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Всего на голосовании за резолюцию высказались 94 страны, 14 государств проголосовали против, еще 73 воздержались. Среди стран, проголосовавших против, — Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, может ли ООН потребовать от России репараций в пользу Украины. По словам политолога Сергея Маркова, ООН не имеет возможности заставить Россию выплатить Украине репарации. Заявления о необходимости подобных выплат являются исключительно политическими.

Украина Антон Силуанов ООН Россия
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