Погранслужба Белоруссии: Вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

Фото: gur.gov.ua

Вооруженный человек пересек белорусскую границу со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

— Видеокамера в железнодорожном ппр. Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы, — говорится в сообщении.

Вскоре вооруженный человек перешел границу и попал на территорию Белоруссии. Там он начал фотографировать и снимать на видео обстановку, а также что-то устанавливать в снегу.

Сейчас по данному инциденту проводятся проверочные мероприятия, говорится на сайте комитета.

До этого сообщалось, что белорусские пограничники сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины. БПЛА был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки техсредств охраны границы.

31 октября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

Лаппо тогда отметил, что на границах со странами Прибалтики и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы.