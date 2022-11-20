Лондон: Украинское оружие может попасть к террористам

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Поставляемое на Украине европейское и американское оружие может попасть в руки террористов и преступных группировок. Такое мнение высказал в воскресенье, 20 ноября, глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар.

— В конце конфликта остается избыточное оружие, которое попадает в руки преступников или террористов, — заявил он.

По его словам, правоохранительные органы по всей Европе ищут поступающее в продажу оружие. Оно представляет собой «ответный удар» в ситуации вокруг конфликта на Украине, уточнил Биггар в интервью The Sunday Times.

С началом спецоперации на Украине многие страны Запада начали оказывать Киеву военную поддержку. Однако с затягиванием конфликта политики начали искать дипломатические пути решения ситуации.

Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.