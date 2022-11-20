Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым

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Эмир Катара, шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Церемония открытия прошла в воскресенье, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт».

Темой церемонии стало объединение всего человечества, преодоление разногласий через человечность, а также уважение и инклюзивность.

На поле состоялся парад флагов стран-участниц и парад талисманов прошлых чемпионатов мира, в котором принял участие талисман мирового первенства 2018 года в России волк Забивака, передает ТАСС.

«Вечерняя Москва» рассказала, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему нет сборной России. В групповом этапе первенства участвуют 32 сборные из пяти частей света: Европа (13), Азия (5), Австралия (1), Африка (5), Северная и Южная Америка (8).

«ВМ» также решила выяснить, чью победу на ЧМ-2022 по футболу предсказали букмекеры, экономисты и суперкомпьютер. Так, компания Opta — ведущий мировой аналитик футбольной статистики — провела исследование при помощи суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом.

Последний оценил шансы «селесао» («избранные» — так свою команду называют бразильцы) на победу почти в 17 процентов. Бразильцев основным претендентом на кубок мира считают и букмекеры.