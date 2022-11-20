Украинская ведущая Егорова: Зеленский превратился в брехливого диктатора

Фото: president.gov.ua

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая много лет дружила с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, была вынуждена эмигрировать из страны, когда он ушел в политику.

— Он был маленький, но отважный воробей с яйцами, а сейчас превратился в маленького брехливого диктатора, — вынесла Егорова неутешительный вердикт бывшему коллеге.

Актриса все еще с теплотой вспоминает времена, когда Зеленский был молодым участником КВН. С тех пор он сильно изменился. Изображать президента и быть им — разные вещи, заключила Егорова в эфире телеканала НТВ.

До этого обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Зеленский начал манипулировать Вашингтоном, заставляя Белый дом принимать решения, противоречащие национальным интересам. По мнению журналиста, в текущей ситуации американское руководство пытается найти баланс.

Недавно певица Лолита Милявская призналась, что очень высоко ценила Владимира Зеленского, когда тот был продюсером. Однако его уход в политику сильно испортил это впечатление. По ее словам, Зеленский стал доказательством того, что актером нельзя подаваться в политику.